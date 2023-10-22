15-й титул в паре! 39-летняя Звонарёва взяла важный трофей и сыграет на Итоговом турнире

В воскресенье, 22 октября, на турнире категории WTA-250 в Наньчане (Китай) проходят финальные матчи. Первым запуском на центральном корте соревнований свои отношения выясняли парницы. До решающего поединка на китайских соревнованиях добрались в том числе и вторые сеяные — Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд. Противостоял им японский дуэт Эри Ходзуми/Макото Ниномия (4).

Нынешний сезон начинался для Веры Звонарёвой не лучшим образом. Знаменитая российская теннисистка, обладающая огромным опытом выступлений, раз за разом зачехляла ракетку на турнирах WTA уже в стартовых раундах. В апреле этого года Звонарёва и вовсе выпала из топ-1000 мирового рейтинга. Причём дела у отечественной спортсменки не ладились не только в одиночке, что многие списывали на возраст, но даже и в «любимой» паре, в которой она брала три ТБШ.

Различные эксперты уже поспешили отправить Звонарёву на заслуженный отдых, искренне недоумевая — для чего она продолжает профессиональные выступления? Но всё изменил US Open — 2023, на котором бронзовый призёр пекинской Олимпиады в одиночном разряде в тандеме с Лаурой Зигемунд дошла до финала. Отметим, что по ходу американского «Шлема» Вера отметила свой 39-й день рождения.

Наладила свои выступления во второй половине сезона Вера и в одиночном разряде. Опытная теннисистка удивила всех критиков, уверенно пройдя три раунда квалификации в данном виде теннисной программы на Открытом чемпионате США и завершив борьбу только в первом матче основы. Затем отечественная спортсменка выступила на серии китайских соревнований, где проявила себя достаточно неплохо. Её лучшим результатом был выход в четвертьфинал турнира в Нинбо. Звонарёва два сета на равных сражалась с седьмой ракеткой мира Онс Жабер, но всё же уступила в драматичной битве. А самой яркой победой в одиночном разряде за последнее время был успех в российском дерби в Чжэнчжоу. Уже на старте соревнований Звонарёва выбила из борьбы свою соотечественницу, 17-ю ракетку мира Веронику Кудерметову. Многие эксперты в шутку отметили: Звонарёва переживает даже не вторую, а уже третью молодость!

Но всё же главные задачи наша Вера решает сейчас в парном разряде. 39-летняя уроженка Москвы вместе с привычной подругой по дуэту — немкой Лаурой Зигемунд — имели реальные шансы побороться за путёвку на Итоговый чемпионат в Канкуне. Однако для этого девушкам необходимо было обязательно брать титул на соревнованиях в Наньчане. Теннисистки подходили к китайскому турниру на позитивной волне, ведь совсем недавно они завоевали трофей в Нинбо. Это уже 14-й трофей Веры в парном разряде.

Звонарёва и Зигемунд были посеяны на турнире в Наньчане под вторым номером. На старте соревнований интернациональный дуэт обыграл Джесси Ромпис (Индонезия) и Пратхану Тхомбаре (Индия) со счётом 6:3, 7:5. Далее Вера и Лаура справились с таиландским тандемом Луксика Кумкхум/Пиангтарн Плипыч — 6:3, 7:6 (7:5). А за выход в главный поединок турнира спортсменки одолели россиянку Камиллу Рахимову и белорусскую теннисистку Александру Саснович со счётом 6:1, 6:7 (6:8), 10:4.

Матч с японками Эри Ходзуми и Макото Ниномией начался явно не по сценарию Звонарёвой и Зигемунд. Девушки с ходу отдали свою подачу, позволив соперницам выйти вперёд — 2:0. Однако Вера с Лаурой быстро собрались и сумели вернуться в сет. После стартовых четырёх геймов счёт был равным — 2:2. При этом японские теннисистки продолжали поддавливать оппоненток. Уже в пятом гейме представительницы страны Восходящего солнца имели три брейк-пойнта, однако всё-таки не взяли чужую подачу. При этом в важном седьмом гейме японки снова добрались до брейк-пойнтов и в награду снова оформили лидерство — 4:3. Однако буквально тут же российско-немецкий дуэт вернул ситуацию в поединке на исходные позиции — 4:4. Забрав свою подачу и проявив настоящий чемпионский дух, Звонарёва и Зигемунд и не думали останавливаться. Они приняли на сет и довершили начатый камбэк — 6:4.

Лаура Зигемунд и Вера Звонарёва Фото: Mike Stobe/Getty Images

Первый шаг к победе был сделан — оставалось довести начатое дело до конца. Вера и Лаура, воодушевлённые достигнутым успехом, начали вторую партию так, как будто это был главный сет в их жизни. Девушки оформили ранний брейк — и соперницы оказались в почти безнадёжном положении. При счёте 5:2 в свою пользу Звонарёва и Зигемунд ещё раз взяли чужую подачу и добыли итоговую победу. 6:4, 6:2 — с таким счётом девушки обыграли своих соперниц и завоевали последнюю путёвку на Итоговый чемпионат WTA.

Теперь россиянка и немка отправятся в Канкун, где и будут бороться за главный трофей турнира.