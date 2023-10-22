Дядя Надаля: тренеры по психологическому здоровью ‒ проблема для современных теннисистов

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля заявил, что тренеры по психологическому здоровью являются причиной того, что многие молодые игроки падают духом и не могут справиться с поражением и давлением. Об этом сообщает портал Tennis 365 со ссылкой на испанскую газету Majorca Bulletin.

По мнению тренера, большие команды, которые сейчас есть у многих игроков, могут стать помехой, поскольку у каждого члена коллектива может быть свой взгляд на развитие теннисиста. Он считает, что тренеры по психологическому здоровью являются проблемой для молодых звёзд.

Тони Надаль поставил под сомнение подход большинства молодых игроков к тренировкам и предложил более простую формулу, которую он использовал со своим племянником.

«Сегодня на теннисистов сваливается целый поток информации. Она сбивает с толку, и всё сводится к позитивной критике. Это не всегда работает — наоборот, часто приводит к ещё большему разочарованию игроков, когда они проигрывают.

Нужно взять волю в кулак, больше тренироваться, больше работать, постоянно совершенствовать свою игру от турнира к турниру. Это то, что я всегда прививал Рафе, и именно поэтому он так силён психологически. Немногие игроки когда-нибудь будут так же талантливы, как, например, Федерер ‒ он играл идеально. Но Рафа его побеждал.

Команды спортсменов стали очень большими. У них так много статистики, есть аналитики, сплошные диетологи и тренеры по психологическому здоровью. И именно последние, на мой взгляд, являются причиной того, что многие молодые игроки падают духом и не могут справиться с поражением и давлением.

У Рафы никогда не было тренера по психологическому здоровью, не говоря уже о диетологе. Я не его мать, я не знаю, что он ел или ест и сколько он весит. Раньше были только Рафа и я. Иногда я играл с ним старыми мячами, водил его на плохие корты, не брал с собой воду, чтобы он мог психологически окрепнуть, привыкнуть принимать поражения и совершать ошибки. И я обязательно говорил ему, когда он ошибался», ‒ приводит слова Тони Надаля Majorca Bulletin.