Шнайдер переместилась на одну строчку вверх в Чемпионской гонке WTA

Россиянка Диана Шнайдер, дошедшая до полуфинала турнира в Наньчане, поднялась на одну строчку в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки WTA и занимает там 74-е место. В лидирующей десятке обошлось без изменений, в топ-100 Чемпионской гонки по-прежнему входят 12 российских теннисисток.

Чемпионская гонка WTA

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 8425 очков.

2. Ига Свёнтек (Польша) — 7795.

3. Кори Гауфф (США) — 5955.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865.

5. Джессика Пегула (США) — 4895.

6. Онс Жабер (Тунис) — 3695.

7. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3671.

8. Каролина Мухова (Чехия) — 3650.

9. Мария Саккари (Греция) — 3245.

10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2775…

15. Людмила Самсонова (Россия) — 2545.

16. Вероника Кудерметова (Россия) — 2460.

17. Дарья Касаткина (Россия) — 2410…

21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035.

27. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…

46 (-1). Анна Блинкова (Россия) — 1083…

54 (-1). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 910…

57. Мирра Андреева (Россия) — 880...

74 (+1). Диана Шнайдер (Россия) — 755...

77 (-2). Элина Аванесян (Россия) — 698...

81 (-2). Анна Калинская (Россия) — 632…

98 (-4). Камилла Рахимова (Россия) — 485.