Шнайдер переместилась на одну строчку вверх в Чемпионской гонке WTA

Россиянка Диана Шнайдер, дошедшая до полуфинала турнира в Наньчане, поднялась на одну строчку в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки WTA и занимает там 74-е место. В лидирующей десятке обошлось без изменений, в топ-100 Чемпионской гонки по-прежнему входят 12 российских теннисисток.
Чемпионская гонка WTA
1. Арина Соболенко (Беларусь) — 8425 очков.
2. Ига Свёнтек (Польша) — 7795.
3. Кори Гауфф (США) — 5955.
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865.
5. Джессика Пегула (США) — 4895.
6. Онс Жабер (Тунис) — 3695.
7. Маркета Вондроушова (Чехия) — 3671.
8. Каролина Мухова (Чехия) — 3650.
9. Мария Саккари (Греция) — 3245.
10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 2775…
15. Людмила Самсонова (Россия) — 2545.
16. Вероника Кудерметова (Россия) — 2460.
17. Дарья Касаткина (Россия) — 2410…
21. Екатерина Александрова (Россия) — 2035.
27. Анастасия Потапова (Россия) — 1588…
46 (-1). Анна Блинкова (Россия) — 1083…
54 (-1). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 910…
57. Мирра Андреева (Россия) — 880...
74 (+1). Диана Шнайдер (Россия) — 755...
77 (-2). Элина Аванесян (Россия) — 698...
81 (-2). Анна Калинская (Россия) — 632…
98 (-4). Камилла Рахимова (Россия) — 485.