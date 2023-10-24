Кудерметова — Линь: текстовая онлайн-трансляция матча малого Итогового турнира WTA

Сегодня, 24 октября, 16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Китая Чжу Линь (37-я в рейтинге WTA) в матче группы «Роза» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Чжу Линь в рамках малого Итогового турнира WTA.

Напомним, Вероника Кудерметова и Чжу Линь один раз встречались на корте, победу тогда одержала российская спортсменка. Вероника выиграла в первом круге «Ролан Гаррос» — 2022 в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:3. Малый Итоговый турнир WTA в Китае завершится 29 октября.