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Кудерметова — Линь: текстовая онлайн-трансляция матча малого Итогового турнира WTA

Кудерметова — Линь: текстовая онлайн-трансляция матча малого Итогового турнира WTA
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Сегодня, 24 октября, 16-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Китая Чжу Линь (37-я в рейтинге WTA) в матче группы «Роза» малого Итогового турнира WTA в Чжухае (Китай). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Вероника Кудерметова — Чжу Линь в рамках малого Итогового турнира WTA.

Чжухай. Группа Роза
24 октября 2023, вторник. 14:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		1
7 7 		6
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

Напомним, Вероника Кудерметова и Чжу Линь один раз встречались на корте, победу тогда одержала российская спортсменка. Вероника выиграла в первом круге «Ролан Гаррос» — 2022 в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:3. Малый Итоговый турнир WTA в Китае завершится 29 октября.

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