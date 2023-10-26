Хольгер Руне обыграл Себастьяна Баэса и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Датский теннисист Хольгер Руне, шестая ракетка мира, одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Спортсмен в двух сетах обыграл 29-ю ракетку мира из Аргентины Себастьяна Баэса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. По ходу встречи Хольгер Руне выполнил семь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из шести и спас один брейк-пойнт соперника (100%). На счету Себастьяна Баэса — три подачи навылет. Также каждый из спортсменов в этом матче допустил по одной двойной ошибке.

Отметим, что Руне выиграл два матча подряд впервые с Уимблдона, однако проблемы со здоровьем всё ещё преследуют спортсмена: по ходу встречи с Баэсом датчанин брал медицинский тайм-аут.

Далее Хольгер Руне сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, 32-й ракеткой мира. Ранее у теннисистов не было личных встреч.