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Хольгер Руне обыграл Себастьяна Баэса и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Хольгер Руне обыграл Себастьяна Баэса и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
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Датский теннисист Хольгер Руне, шестая ракетка мира, одержал победу в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). Спортсмен в двух сетах обыграл 29-ю ракетку мира из Аргентины Себастьяна Баэса. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. По ходу встречи Хольгер Руне выполнил семь эйсов, реализовал два брейк-пойнта из шести и спас один брейк-пойнт соперника (100%). На счету Себастьяна Баэса — три подачи навылет. Также каждый из спортсменов в этом матче допустил по одной двойной ошибке.

Отметим, что Руне выиграл два матча подряд впервые с Уимблдона, однако проблемы со здоровьем всё ещё преследуют спортсмена: по ходу встречи с Баэсом датчанин брал медицинский тайм-аут.

Далее Хольгер Руне сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, 32-й ракеткой мира. Ранее у теннисистов не было личных встреч.

Базель. 2-й круг
26 октября 2023, четверг. 21:10 МСК
Хольгер Руне
6
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		1
         
Себастьян Баэс
29
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
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