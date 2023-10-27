Стэн Вавринка: 4 недели, 4 разных мяча. Не могу поверить, что это происходит в 2023 году

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка в преддверии старта хардового турнира категории «Мастерс» в Париже (Франция) пожаловался на частую смену мячей в туре.

«ATP, я не могу поверить, что это всё ещё происходит в 2023 году. Четыре недели и четыре разных мяча. Когда турниры начнут прислушиваться в теннисистам?» — написал Вавринка на своей странице в соцсетях и опубликовал фото мячей с разных турниров.

Фото: соцсети Стэна Вавринки

Напомним, хардовый турнир серии «Мастерс» в Париже пройдёт с 30 октября по 5 ноября 2023 года. Стэн Вавринка ранее проиграл российскому теннисисту Александру Шевченко в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).