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Дарья Касаткина прокомментировала проблему смены теннисных мячей от турнира к турниру

Дарья Касаткина прокомментировала проблему смены теннисных мячей от турнира к турниру
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в своём видеоблоге затронула проблему теннисных мячей и дала свой комментарий по поводу постоянной смены мячей на разных турнирах, что приводит к травмам игроков.

«Напомню, что корты бывают разные, открою секрет, когда пишут, что покрытие — хард, то это не всегда одно и то же покрытие, оно вроде одинаковое, но оно всё равно быстрее или медленнее в зависимости от того, где его купили и т.д.

Так что на каждом турнире покрытие может быть разное, например, сейчас в Токио было очень быстрое. Как сейчас будет в Пекине, я уже не помню, посмотрим, возможно что-то поменяли. Конечно, разные мячи, в этой серии турниров, из четырех турниров, в которых я буду играть, будет четыре разных типа мячей. Попрощайтесь со своими плечами, запястьями, локтями и, самое главное, менталитетом. Поехали», — сказала Касаткина.

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