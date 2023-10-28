Новак Джокович замечен на финале Кубка мира по регби

Первая ракетка мира, 24-кратный победитель турниров серии «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович стал одним из звёздных гостей финального матча Кубка мира по регби, проходящего в эти минуты в Сен-Дени (Франция).

Во время трансляции решающей игры турнира камера выхватила трибуну, на которой Джокович увлечённо слушал собеседницу, певицу Риту Ору. Увидев себя на большом экране, теннисист эмоционально отреагировал на факт собственного появления в кадре.

Рита Ора и Новак Джокович на финале Кубка мира по регби Фото: Скриншот из трансляции BeIN Sports

Напомним, в решающем матче Кубка мира по регби в Сен-Дени на «Стад де Франс» встречаются сборные Новой Зеландии и ЮАР. Обе команды выигрывали мировой трофей трижды в своей истории. После первого тайма встречи новозеландцы уступают южноафриканцам со счётом 6:12.