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В Базеле судья во время матча назвал Хольгера Руне «Каспером»

В Базеле судья во время матча назвал Хольгера Руне «Каспером»
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В четвертьфинальном поединке на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) с шестой ракеткой мира 20-летним датским теннисистом Хольгером Руне произошёл неловкий инцидент.

Судья на вышке Дамьен Дюмюсуа, разъясняя Хольгеру одно из правил во время перерыва между геймами, по ошибке назвал его Каспером (среди топовых теннисистов такое имя носит трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд, с которым у Руне напряжённые отношения).

Дюмюсуа: в большинстве случаев всё хорошо (выдержал паузу), Каспер.
Руне: я не Каспер.

На этом диалог Руне и Дюмюсуа оборвался. Четвертый финальный матч Руне, в итоге, выиграл, но полуфинальный раунд он преодолеть не сумел.

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