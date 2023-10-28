Русский финал в Вене сорвался. Рублёв второй раз в сезоне уступил неудобному Синнеру

В субботу, 28 октября, на турнире ATP-500 в Вене проходят полуфинальные поединки. Во второй встрече дня принимали участие пятая ракетка мира Андрей Рублёв, посеянный под третьим номером, и представитель Италии Янник Синнер (2), занимающий четвёртое место в мировой классификации. Напомним, первым финалистом престижных австрийских соревнований стал Даниил Медведев, одолевший Стефаноса Циципаса.

На «пятисотнике» в Вене Рублёв и Синнер провели по три матча. Андрей прошёл по турнирной сетке австралийца Алексея Попырина, Маттео Арнальди (Италия) и Александра Зверева из Германии. Янник, в свою очередь, обыграл американца Бена Шелтона, оказался сильнее своего соотечественника Лоренцо Сонего и ещё одного представителя «звёздно-полосатых» Фрэнсиса Тиафо. Отметим, что именно после победы над Арнальди вторая ракетка России досрочно квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Турине в ноябре 2023 года.

В преддверии матча Рублёва с Синнером многие рассчитывали увидеть российский финал в Вене. Так, советский и российский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, обладатель семи титулов турниров ATP Андрей Чесноков сказал следующее: «Синнер и Рублёв стоят рядом друг с другом. Должна быть битва. Рублёв находится в потрясающей форме. Вчера сыграл хороший матч со Зверевым. Шансы 50 на 50 — один или два очка будут решать судьбу матча», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский придерживался следующей точки зрения.

«Рублёв вчера понравился в матче со Зверевым: стал намного активнее играть, выходит к сетке и не боится. Немножко поспокойнее — совсем здорово играл бы.

Сегодня матч с Синнером во многом зависит от психологического состояния Андрея. Если справится и не будет суетиться, то по игре он сейчас готов к самому высокому уровню», — высказал своё мнение Ольховский.

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил следующее: «У Рублёва и Медведева достаточно много шансов, чтобы выиграть турнир. Полуфинал — уже великий результат на таких турнирах, но надеемся на российский финал», – заявил Камельзон.

Счёт личных встреч в паре Рублёв — Синнер до игры в Вене был 3-2 в пользу представителя Апеннин. При этом обе свои победы над итальянцем 26-летний уроженец Москвы одержал на его отказах по ходу матчей. Последний такой случай был в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022. Янник же последний раз обыграл соперника в 1/8 финала «тысячника» в Майами-2023 — 6:2, 6:4.

В новом очном матче поначалу всё неплохо складывалось для отечественного спортсмена — он здорово подавал, а ближе к концу партии сделал брейк и добился права подавать на сет. Россиянин вёл в сете со счётом 5:2, однако в его игре дальше наступил провал. Олимпийский чемпион 2020 года в миксте отдал инициативу, к тому же у него посыпались ошибки. В конечном итоге спортсмен проиграл пять геймов подряд, причём даже без серьёзной борьбы. Итоговая статистика партии: 4/13 у Рублёва по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 10/10 у Синнера. От досады Андрей даже стал кричать и уже в привычном стиле разбил ракеткой своё колено.

Андрей Рублёв Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Во второй партии теннисисты держали свою подачу и не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. Такой сценарий развивался вплоть до девятого гейма сета. Однако первым дрогнул именно представитель России. Он отдал своей гейм с первой же попытки и позволил Синнеру выйти на уверенное завершение поединка — 5:4. Однако на матч Янник подать не сумел. С четвёртого брейк-пойнта Андрей всё же смог вернуть упущенное и остался в игре — 5:5.

Далее спортсмены поочерёдно забрали свои подачи, а развязка партии определялась на тай-брейке. В «теннисном» пенальти сильнее оказался именно 20-летний уроженец Сан-Кандидо. Стоит отметить, что Андрей отдал встречу двойной ошибкой на матчболе оппонента. Таким образом, представитель Апеннин обыграл россиянина со счётом 7:5, 7:6 (5). Янник стал первым теннисистом в сезоне-2023, который одолел Рублёва на полуфинальной стадии турниров под эгидой ATP. Напомним, до сегодняшнего дня олимпийский чемпион Токио в миксте имел потрясающую статистику в 1/2 финала в нынешнем сезоне — 6/6. В битве за титул Вены Янник сыграет с Даниилом Медведевым, которому проигрывает 1-6 по личным встречам.