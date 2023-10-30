Алина Корнеева рассказала, какой у неё любимый школьный предмет

162-я ракетка мира, россиянка Алина Корнеева рассказала об учёбе в школе.

«Учусь в десятом. Домашняя работа обязательна, так что стараюсь вовремя её делать, поэтому помогают и друзья, и родители. У меня после шестого класса пошли онлайн-уроки, что, наверное, намного проще, чем ходить в школу.

Пока направление одно — теннис! Поэтому уже хочу окончить школу, сдать всё, что нужно, и поступить, дай бог, в РГУФКСМиТ на тренера. Но, если честно, не думала об этом. Может, на тренера-психолога.

Золотая медаль? Нет-нет, вы что! Это совсем не обо мне. Просто цели такой никогда не стояло. Хотя есть друзья, для которых очень важно окончить школу только с пятёрками. Я же не считаю, что это настолько необходимо: знать всё на 5, сдать ЕГЭ и ОГЭ на 100 баллов? Уверена, что нужно уметь писать, считать, вести диалог с людьми. И знать историю. Наверное, любимый предмет. Есть предметы, которые я совсем не люблю делать. А истории могу уделить время, послушать что-то про Россию, военные действия того времени. Не могу сказать, что я её знаю, просто интересно слушать», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.