Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Поспишил на Хэллоуин нарядился «теннисистом в 2023 году», намекая на проблемы с мячами

Поспишил на Хэллоуин нарядился «теннисистом в 2023 году», намекая на проблемы с мячами
Аудио-версия:
Комментарии

287-я ракетка мира, 33-летний канадский теннисист Вашек Поспишил опубликовал в социальных сетях фото своего образа на Хэллоуин. На снимке он изображён сильно травмированным (на нём повязки, пластыри и фиксаторы) и с теннисной ракеткой в руке.

«Профессиональный теннисист в 2023 году», — подписал фото Поспишил.

Фото: из личного архива Вашека Поспишила

Можно предположить, что так Поспишил сыронизировал по поводу проблемы с качеством мячей на турнирах ATP. По словам многих теннисистов ATP-тура, в числе которых выступили и Даниил Медведев, и Новак Джокович, и Карлос Алькарас, мячи стали гораздо тяжелее, и они постоянно разные.

Отметим, что Поспишил давно занимает активную позицию касательно дел в ATP-туре. В частности, он вместе с Джоковичем создал Ассоциацию профессиональных игроков в теннис (PTPA), которая часто критикует действия ATP.

Материалы по теме
«Мячи очень медленные». Разгорается скандал в Шанхае — Медведева поддержал американец
«Мячи очень медленные». Разгорается скандал в Шанхае — Медведева поддержал американец
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android