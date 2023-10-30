Поспишил на Хэллоуин нарядился «теннисистом в 2023 году», намекая на проблемы с мячами

287-я ракетка мира, 33-летний канадский теннисист Вашек Поспишил опубликовал в социальных сетях фото своего образа на Хэллоуин. На снимке он изображён сильно травмированным (на нём повязки, пластыри и фиксаторы) и с теннисной ракеткой в руке.

«Профессиональный теннисист в 2023 году», — подписал фото Поспишил.

Фото: из личного архива Вашека Поспишила

Можно предположить, что так Поспишил сыронизировал по поводу проблемы с качеством мячей на турнирах ATP. По словам многих теннисистов ATP-тура, в числе которых выступили и Даниил Медведев, и Новак Джокович, и Карлос Алькарас, мячи стали гораздо тяжелее, и они постоянно разные.

Отметим, что Поспишил давно занимает активную позицию касательно дел в ATP-туре. В частности, он вместе с Джоковичем создал Ассоциацию профессиональных игроков в теннис (PTPA), которая часто критикует действия ATP.