Аслан Карацев снялся с турнира в Метце

Российский теннисист Аслан Карацев, занимающий 35-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не сыграет на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция). Об этом утверждается в канале Entry List Updates в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, до этого Карацев принимал участие в турнире ATP-500 в Вене, где в первом круге уступил хорвату Борне Гойо со счётом 3:6, 3:6.

Турнир в Метце пройдёт с 5 по 11 ноября. Действующим победителем является итальянский теннисист Лоренцо Сонего (46-я ракетка мира), обыгравший в 2022 году в финале теннисиста из Казахстана Александра Бублика (33-я ракетка мира) 7:6 (7:3), 6:2. Карацев, выступавший в Метце в прошлом году, уступил будущему победителю турнира в первом круге со счётом 5:7, 3:6.