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Новак Джокович: было бы круто, если бы сербский футболист выиграл «Золотой мяч»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поразмышлял на тему, кто из сербских футболистов в ближайшем будущем может стать обладателем «Золотого мяча».

Джокович приехал на текущую церемонию вручения «Золотого мяча», которая проходит в Париже.

«Хороший вопрос! Было бы круто, если бы сербский футболист выиграл «Золотой мяч».

Думаю, сейчас у нас есть очень хорошие игроки, Митрович, лучший бомбардир сборной, играет потрясающе. У нас есть Тадич – многолетний капитан «Аякса», капитан сборной. Сергей Милинкович-Савич… Знаете, у нас великолепные игроки. Надеюсь, они смогут добиться чего-то впечатляющего на чемпионатах Европы и мира. Мы поддерживаем их.

Конечно, при наличии Месси, Холанда, Мбаппе трудно выиграть «Золотой мяч», не знаю, насколько это реально», — приводит слова Джоковича пресс-служба церемонии.