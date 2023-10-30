Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович: было бы круто, если бы сербский футболист выиграл «Золотой мяч»

Новак Джокович: было бы круто, если бы сербский футболист выиграл «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поразмышлял на тему, кто из сербских футболистов в ближайшем будущем может стать обладателем «Золотого мяча».

Джокович приехал на текущую церемонию вручения «Золотого мяча», которая проходит в Париже.

«Хороший вопрос! Было бы круто, если бы сербский футболист выиграл «Золотой мяч».

Думаю, сейчас у нас есть очень хорошие игроки, Митрович, лучший бомбардир сборной, играет потрясающе. У нас есть Тадич – многолетний капитан «Аякса», капитан сборной. Сергей Милинкович-Савич… Знаете, у нас великолепные игроки. Надеюсь, они смогут добиться чего-то впечатляющего на чемпионатах Европы и мира. Мы поддерживаем их.

Конечно, при наличии Месси, Холанда, Мбаппе трудно выиграть «Золотой мяч», не знаю, насколько это реально», — приводит слова Джоковича пресс-служба церемонии.

Материалы по теме
Холанд получил приз, но не «Золотой мяч»! Главную награду снова возьмёт Месси?! LIVE
Live
Холанд получил приз, но не «Золотой мяч»! Главную награду снова возьмёт Месси?! LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android