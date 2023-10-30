Новак Джокович: было бы круто, если бы сербский футболист выиграл «Золотой мяч»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович поразмышлял на тему, кто из сербских футболистов в ближайшем будущем может стать обладателем «Золотого мяча».
Джокович приехал на текущую церемонию вручения «Золотого мяча», которая проходит в Париже.
«Хороший вопрос! Было бы круто, если бы сербский футболист выиграл «Золотой мяч».
Думаю, сейчас у нас есть очень хорошие игроки, Митрович, лучший бомбардир сборной, играет потрясающе. У нас есть Тадич – многолетний капитан «Аякса», капитан сборной. Сергей Милинкович-Савич… Знаете, у нас великолепные игроки. Надеюсь, они смогут добиться чего-то впечатляющего на чемпионатах Европы и мира. Мы поддерживаем их.
Конечно, при наличии Месси, Холанда, Мбаппе трудно выиграть «Золотой мяч», не знаю, насколько это реально», — приводит слова Джоковича пресс-служба церемонии.