Соболенко, Рыбакина и ещё около 20 теннисисток направили в WTA письмо с требованиями

Теннисистки Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова и ещё около 20 спортсменок направили в WTA письмо с требованиями, сообщает The Athletic.

В обращении, направленном 5 октября, среди требований были указаны: равные призовые с мужчинами, гарантированная оплата труда, компенсация в случае повреждений или декретного отпуска, расширенная программа льгот и пособий по уходу за детьми, составление более комфортного расписания турниров и представительство независимой организации PTPA в Совете игроков WTA.

Отдельное письмо было направлено второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек. Теннисистки просили дать ответ до 13 октября, однако представители организации не стали соблюдать это условие. Вместо этого руководство WTA провело со спортсменками две встречи 16 и 26 октября. По информации источника, теннисистки не получили от представителей организации содержательных ответов.