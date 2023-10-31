Дмитриева заявила, что сейчас в WTA-туре нет таких звёзд, как Шарапова и Уильямс

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о жалобе, которую первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и ещё 20 теннисисток написали в Женскую теннисную ассоциацию (WTA) по поводу низких зарплат и условий в женском теннисном туре.

«Знаю, что многие девушки недовольны финальным турниром WTA, считают, в частности, стадион плохо подготовленным. Видимо, это явилось стимулом к тому, чтобы вылить накопившиеся претензии. Это вечные споры о том, что женщины получают меньше мужчин. Мне сложно оценивать, поскольку наши заработки всё-таки не сопоставимы с теннисными. Нагрузки у девушек действительно большие, они постоянно летают с одного конца света на другой. Для организаторов график хороший, а для спортсменов — не очень. Надо также понимать, что сегодня турниры WTA не пользуются такой популярностью, как мужские. Раньше все шли смотреть на Марию Шарапову, даже если она не могла играть. А Серена Уильямс даже в разобранном состоянии собирала полные трибуны. Сейчас таких ярких звёзд нет», — приводит слова Дмитриевой «РИА Новости Спорт».