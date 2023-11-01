Соболенко в двух сетах проиграла Пегуле в матче Итогового турнира WTA

Состоялся матч Итогового турнира WTA, в котором встречались белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница США Джессика Пегула. Американская спортсменка обыграла свою соперницу со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Соболенко сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Пегулы пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.
Напомним, ранее в группе Бакалар Джессика Пегула обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, а Арина Соболенко оказалась сильнее греческой теннисистки Марии Саккари.
Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.
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