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Соболенко в двух сетах проиграла Пегуле в матче Итогового турнира WTA

Соболенко в двух сетах проиграла Пегуле в матче Итогового турнира WTA
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Состоялся матч Итогового турнира WTA, в котором встречались белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница США Джессика Пегула. Американская спортсменка обыграла свою соперницу со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. За это время Соболенко сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Пегулы пять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14.

Напомним, ранее в группе Бакалар Джессика Пегула обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину, а Арина Соболенко оказалась сильнее греческой теннисистки Марии Саккари.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой турнира является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Бакалар
01 ноября 2023, среда. 01:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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