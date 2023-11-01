Рыбакина вытащила тяжелейший матч, Соболенко проиграла. В 1/2 выйдет лишь одна из них

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск на Итоговом чемпионате WTA в Канкуне начались матчи второго тура. Сегодня играли теннисистки, попавшие в группу «Бакалар». Чемпионка Australian Open 2023 года, первая ракетка мира Арина Соболенко сражалась с Джессикой Пегулой (5), а победительница Уимблдона — 2022 Елена Рыбакина (4) противостояла Марии Саккари (8).

Соболенко и Пегула выиграли свои матчи первого круга — у Саккари и у Рыбакиной соответственно. При этом белорусская теннисистка, отдавшая лишь один гейм, испытала не только положительные эмоции. Арина, комментируя состояние кортов, заявила, что чувствует неуважение со стороны WTA. «Должна сказать, что очень разочарована WTA и своим опытом участия в Итоговом турнире. Уже говорила на пресс-конференции, что как теннисистка чувствую неуважение со стороны WTA. Думаю, большинство игроков со мной согласятся. Это не тот уровень организации, которого ждёшь от Итогового турнира.

Честно говоря, я не считаю безопасным двигаться на этом корте. У нас не было возможности потренироваться здесь до вчерашнего дня [перед турниром]. Это неприемлемо», — написала она на своей странице в соцсетях.

То, что Соболенко в сегодняшнем матче ожидают проблемы, стало ясно довольно скоро. Белоруске уже в первом гейме пришлось спасать двойной брейк-пойнт. А при счёте 2:2 она дважды отдала свою подачу, и Пегула повела 5:2 с двумя брейками. Один брейк Арина отыграла, но добиться большего не получилось — 6:4 в пользу Джессики.

Вторую партию Соболенко и вовсе начала провально. В первых четырёх геймах она взяла лишь три очка — 4:0 в пользу Пегулы. В восьмом гейме американка при 5:2 в свою пользу не подала на матч, упустив два матчбола. Но в девятом гейме всё было кончено. Джессика не смогла реализовать тройной матчбол на приёме, затем упустила ещё один, но пятый матчбол в этом гейме всё же использовала — 6:4, 6:3 почти за полтора часа.

За всю игру Соболенко допустила целых 33 невынужденных ошибки при всего 15 виннерсах. «Думаю, она просто показала отличный теннис. Да, я могла вернуться в этом матче. Но это было уже слишком. Но у меня ещё есть шанс пройти группу, поэтому я стараюсь держаться», — так высказалась после матча Арина, чьи слова приводит пресс-служба WTA.

А затем на корт вышли Рыбакина и Саккари. Казахстанская теннисистка, проигравшая Пегуле в первом туре, также жаловалась после того матча на условия. «В целом здесь непросто. Все испытывают трудности, каждый старается сделать всё возможное. Как я уже говорила, меня не очень устраивают условия и организация турнира. Говорить о корте мне не особо хочется.

Конечно, всё не очень хорошо. Корт не подходит для соревнований такого уровня. Всё было сделано второпях, времени что-то исправить не было, это видно. Думаю, качество моего матча было не лучшим. Но, как я уже сказала, я старалась изо всех сил», — говорила она на пресс-конференции.

Елена Рыбакина играет на Итоговом турнире WTA в Канкуне в 2023 году Фото: Sarah Stier / Getty Images

После первого сета казалось, что матч превратится в лёгкую прогулку для Рыбакиной, повесившей «баранку» Саккари. За всю партию у гречанки был лишь один брейк-пойнт, да и тот при счёте 5:0 в пользу соперницы. Однако Елене и тогда удалось забрать гейм — она реализовала первый же сетбол. Но дальше всё стало гораздо сложнее.

Во втором сете никому из теннисисток так и не удалось сделать брейк. При этом Рыбакина упустила в общей сложности три брейк-пойнта, а Саккари не имела ни единого шанса взять чужую подачу. На тай-брейке же гречанка действовала успешнее — 7:4.

В решающей партии Рыбакина спасла три брейк-пойнта в первом гейме, в середине партии соперницы неожиданно обменялись брейками под ноль, а в девятом гейме Елена ушла с двойного брейк-пойнта — иначе говоря, с двойного скрытого матчбола. Всё закончилось тай-брейком и на этот раз, и тут уже превосходство Рыбакиной было ощутимым — 7:2. Матч, закончившийся со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2) в пользу уроженки Москвы, продолжался почти два с половиной часа.

«Мне показалось, что вначале Марии, возможно, потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к моей скорости. Как все мы знаем, поверхность корта тут далеко не лучшая. Мы все испытываем проблемы из-за этого», — сказала Елена на корте после матча.

Таким образом, после второго тура в группе «Бакалар» Пегула обеспечила себе выход в полуфинал, причём с первого места. Судьба второй путёвки решится в третьем туре, где Соболенко сыграет с Рыбакиной — матч обещает быть невероятно интересным. А Саккари уже ни при каких обстоятельствах не уйдёт с последней строчки в группе.

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Кроме того, в парном турнире свой первый матч провела трёхкратная чемпионка ТБШ в данном виде Вера Звонарёва. 39-летняя россиянка выступает в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд. Звонарёва и Зигемунд играли с чешским тандемом Барбора Крейчикова/Катержина Синякова.

В первом сете Звонарёва и Зигемунд сделали брейк в четвёртом гейме и повели 3:1. В седьмом гейме соперницы ответили брейком, но затем россиянка и немка ещё раз здорово отработали на приёме, после чего под ноль подали на партию — 6:3.

Во втором сете, казалось, всё идёт к быстрой победе Веры и Лауры, которые вели 5:2 с двумя брейками. Но дважды не смогли подать на матч — 5:5. В 11-м гейме Звонарёва и Зигемунд сделали ещё один брейк, но и с третьей попытки не подали на матч — 6:6. На тай-брейке они упустили двойной матчбол и в итоге проиграли его со счётом 6:8.

Таким образом, пришлось играть чемпионский тай-брейк. К счастью, обидная развязка второй партии не подкосила Звонарёву и Зигемунд, а у Крейчиковой и Синяковой как раз не шла подача. Окончательный счёт — 6:3, 6:7 (6:8), [10:5] в пользу российско-немецкого дуэта.

А в ночь с 1 на 2 ноября мск состоится второй тур в группе «Четумаль». Ига Свёнтек сыграет с Кори Гауфф — обе спортсменки победили в первом туре, — а Онс Жабер — с Маркетой Вондроушовой (а эти начали турнир с поражений).

Итоговый чемпионат WTA закончится 5 ноября. За всеми событиями турнира в Канкуне следите на «Чемпионате».