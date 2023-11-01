Итоговый чемпионат WTA – 2023: результаты матчей 3-го игрового дня

Сегодня, 1 ноября, состоялись две встречи в группе Бакалар на итоговом чемпионате WTA – 2023 в Канкун (Мексика).

В первом матче белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 4:6, 3:6. У Соболенко один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта (40%). Пегула сделала пять эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнта (36%).

Во втором матче казашка Елена Рыбакина обыграла гречанку Марию Саккари со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2). Рыбакина совершила шесть эйсов, четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта (44%). У Саккари четыре эйса, четыре двойных ошибки и один брейк-пойнт (14%).

В группе Бакалар лидирует Пегула, на втором месте Соболенко, третья Рыбакина и замыкает четверку Саккари.

В группе Четумаль на первом месте расположилась Гауфф, на втором Свёнтек, третью строчку занимает Вандроушова и на четвёртом Жабер.