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Итоговый чемпионат WTA – 2023: результаты матчей 3-го игрового дня

Итоговый чемпионат WTA – 2023: результаты матчей 3-го игрового дня
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Сегодня, 1 ноября, состоялись две встречи в группе Бакалар на итоговом чемпионате WTA – 2023 в Канкун (Мексика).

В первом матче белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 4:6, 3:6. У Соболенко один эйс, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта (40%). Пегула сделала пять эйсов, допустила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнта (36%).

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Бакалар
01 ноября 2023, среда. 01:15 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Во втором матче казашка Елена Рыбакина обыграла гречанку Марию Саккари со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2). Рыбакина совершила шесть эйсов, четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта (44%). У Саккари четыре эйса, четыре двойных ошибки и один брейк-пойнт (14%).

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Бакалар
01 ноября 2023, среда. 03:05 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 7 7
0 		7 7 6 2
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

В группе Бакалар лидирует Пегула, на втором месте Соболенко, третья Рыбакина и замыкает четверку Саккари.

В группе Четумаль на первом месте расположилась Гауфф, на втором Свёнтек, третью строчку занимает Вандроушова и на четвёртом Жабер.

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