Медведев — Димитров: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга «Мастерса» в Париже

Сегодня, 31 октября, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет с 17-й ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым в матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Поединок теннисистов поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Григор Димитров во втором круге «Мастерса» в Париже.

Напомним, Медведев ведёт по личным встречам со счётом 6-2. Даниил выиграл у Григора уже три матча подряд, в том числе неделю назад, во втором круге турнира ATP-500 в Вене — 3:6, 6:2, 6:4. Напомним, Медведев на том турнире дошёл до финала, где в упорной борьбе уступил итальянцу Яннику Синнеру. Соревнования в Париже завершатся 5 ноября.