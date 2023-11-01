Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Димитров: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга «Мастерса» в Париже

Медведев — Димитров: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга «Мастерса» в Париже
Комментарии

Сегодня, 31 октября, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет с 17-й ракеткой мира, представителем Болгарии Григором Димитровым в матче второго круга хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Поединок теннисистов поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 13:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Григор Димитров во втором круге «Мастерса» в Париже.

Париж. 2-й круг
01 ноября 2023, среда. 13:00 МСК
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Напомним, Медведев ведёт по личным встречам со счётом 6-2. Даниил выиграл у Григора уже три матча подряд, в том числе неделю назад, во втором круге турнира ATP-500 в Вене — 3:6, 6:2, 6:4. Напомним, Медведев на том турнире дошёл до финала, где в упорной борьбе уступил итальянцу Яннику Синнеру. Соревнования в Париже завершатся 5 ноября.

Материалы по теме
Сафиуллин сенсационно победил Алькараса на «Мастерсе» в Париже. И обеспечил русское дерби
Сафиуллин сенсационно победил Алькараса на «Мастерсе» в Париже. И обеспечил русское дерби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android