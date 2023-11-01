Рыбакина — о матче с Соболенко: условия неидеальны. Жаль, мы не можем показать лучшую игру

Четвёртая ракетка мир казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящей встречи с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко в матче Итогового турнира WTA — 2023.

«Уверена, это будет тяжёлый матч. У нас всегда серьёзные битвы друг с другом. Условия неидеальны, и жаль, что мы не можем показать свою лучшую игру, проводить качественные матчи. Это то, что я вижу и чувствую. Думаю, мы обе будем готовы к борьбе. Посмотрим, как всё сложится», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Действующей чемпионкой этого соревнования является француженка Каролин Гарсия, которая в нынешнем году не смогла квалифицироваться на турнир.