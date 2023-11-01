«Не хотят, чтобы я играл — тогда не буду играть». Медведев начал перепалку со зрителями

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев вступил в перепалку с болельщиками во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) с представителем Болгарии Григором Димитровым.

На стадионе по ходу второго сета был слышен свист, после чего теннисист обратился к судье и сказал: «Не хотят, чтобы я играл, тогда я не буду играть. Есть кто-то, кто свистит. Я прекращу играть».

Напомним, Григор Димитров выиграл первый сет со счётом 6:3. Во второй партии Даниил Медведев одержал верх на тай-брейке — 7:6 (7:4). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Григор Димитров во втором круге «Мастерса» в Париже. Соревнования во Франции продлятся до 5 ноября.