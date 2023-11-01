«Наконец-то он закончился». Вероника Кудерметова подвела итоги сезона-2023

16-я ракетка мира, 26-летняя российская теннисистка Вероника Кудерметова подвела итоги своего выступления в сезоне-2023 в WTA-туре.

«Если быть честной, сезон-2023 наконец-то для меня закончился. Это было нелегко. Но в то же время я счастлива, что, несмотря ни на что, я смогла продемонстрировать несколько хороших результатов и выиграть свой второй титул», — написала Кудерметова в своих социальных сетях.

2023 год действительно получился для Кудерметовой неровным. На турнирах «Большого шлема» Вероника не доходила дальше второго круга. Однако в конце сезона, на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония) россиянка дошла до финала, где со счётом 7:5, 6:1 обыграла американку Джессику Пегулу. Отметим, что незадолго до этого Кудерметова начала сотрудничество с тренером Дмитрием Турсуновым.