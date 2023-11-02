Александр Зверев за 3,5 часа одолел Умбера на «Мастерсе» в Париже и вышел на Циципаса
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев с трудом пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).
В матче второго круга Зверев (10) со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) обыграл 26-ю ракетку мира представителя Франции Уго Умбера. Встреча продлилась 3 часа и 32 минуты. Зверев 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Умбера 14 эйсов, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.
За выход в четвертьфинальный раунд Парижа Зверев сразится с двукратным финалистом турниров «Большого шлема», шестой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом (7).
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