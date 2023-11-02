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Тарпищев: поражение Медведева на «Мастерсе» хорошо с точки зрения Итогового турнира ATP

Тарпищев: поражение Медведева на «Мастерсе» хорошо с точки зрения Итогового турнира ATP
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева от болгарского спортсмена Григора Димитрова в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) и высказался о причинах вылета россиянина с соревнований.

«Медведев не восстановился после финала, в этом причина поражения. Хотя по качеству нормально играл, но чуть внимания не хватало, чуть везения. Но это поражение даже хорошо с точки зрения Итогового турнира — потренируется, восстановится и будет в хорошей форме. А так бы приехал «наевшимся», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, Итоговый турнир ATP — 2023 пройдёт с 12 по 19 ноября в Турине (Италия).

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