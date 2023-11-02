Рууд: ATP дала Синнеру 14,5 часа на восстановление. Это просто смешно

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд раскритиковал ATP за расписание турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Рууд осудил организаторов тура за то, что они дали недостаточно времени на восстановление четвёртой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру после матча второго круга с американским теннисистом Маккензи Макдональдом.

«Браво, ATP, за то, что нашли отличный способ помочь одному из лучших теннисистов мира восстановиться и быть максимально готовым к следующей игре, когда он завершил свой предыдущий матч в 2:37 утра. 14,5 часа на восстановление. Это просто смешно», — написал Рууд на своей странице в соцсетях.

Напомним, Синнер завершил свой матч сегодня, 2 ноября, почти в 5 утра по московскому времени, а следующая игра итальянца назначена на 19:00 мск.