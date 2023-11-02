Синнер победил Макдональда в трёх сетах на турнире в Париже
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Четвёртый сеяный на турнире ATP серии «Мастерс» в Париже итальянец Янник Синнер победил в матче второго круга американца Маккензи Макдональда — 6:7 (6:8), 7:5, 6:1. Игра проходила на Центральном корте стадиона «Берси» и продолжалась 2 часа 16 минут.
Итальянец по ходу матча сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Американец восемь раз подавал на вылет, дважды ошибся на подаче и реализовал свой единственный брейк-пойнт. Всего Синнер выиграл по ходу матча 98 очков, а Макдональд — 75.
В третьем круге итальянец сыграет с 13-м сеяным австралийцем Алексом де Минором. Ранее они уже встречались пять раз в матчах ATP-тура. Во всех пяти играх победу одерживал Синнер.
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