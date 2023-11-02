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Синнер победил Макдональда в трёх сетах на турнире в Париже

Синнер победил Макдональда в трёх сетах на турнире в Париже
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Четвёртый сеяный на турнире ATP серии «Мастерс» в Париже итальянец Янник Синнер победил в матче второго круга американца Маккензи Макдональда — 6:7 (6:8), 7:5, 6:1. Игра проходила на Центральном корте стадиона «Берси» и продолжалась 2 часа 16 минут.

Итальянец по ходу матча сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Американец восемь раз подавал на вылет, дважды ошибся на подаче и реализовал свой единственный брейк-пойнт. Всего Синнер выиграл по ходу матча 98 очков, а Макдональд — 75.

В третьем круге итальянец сыграет с 13-м сеяным австралийцем Алексом де Минором. Ранее они уже встречались пять раз в матчах ATP-тура. Во всех пяти играх победу одерживал Синнер.

Париж. 2-й круг
02 ноября 2023, четверг. 02:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		7 6
7 8 		5 1
         
Маккензи Макдональд
42
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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