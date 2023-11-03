Вашек Поспишил — о скандале с Синнером в Париже: ATP никогда не заботилась об игроках

287-я ракетка мира, 33-летний канадский теннисист Вашек Поспишил поддержал критику расписания матчей на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Ранее из-за усталости с него снялся четвёртая ракетка мира, 22-летний итальянец Янник Синнер. Напомним, Синнер выиграл свой стартовый матч на турнире, когда в Париже было глубоко за полночь (почти три часа ночи), при этом его следующий матч организаторы поставили в дневную сессию уже наступившего дня — между двумя поединками должно было пройти чуть больше 12 часов. Это вызвало большой резонанс в теннисном сообществе.

«ATP никогда не заботилась об игроках. В 2018 году я завершил трёхчасовой матч в 00:45, а играть должен был в 13:00 следующего дня. Без шуток. Всё, что они смогли сказать: «Это ведь в рамках правил». На следующий день после четырёх геймов у меня образовалась грыжа межпозвоночного диска. Мне сделали операцию, и я выбыл на девять месяцев», — написал Поспишил в своих социальных сетях.