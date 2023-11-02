Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

На «Мастерсе» в Париже зарождается скандал после снятия Янника Синнера

«Ноль заботы об игроках». В ATP зреет конфликт после снятия Синнера с «Мастерса» в Париже
Арина Полуянова
Янник Синнер на «Мастерсе» в Париже
Комментарии
Топ-теннисисты осудили ассоциацию за расписание французского турнира.

Этой осенью в женском теннисе случилось несколько конфликтов. Один из них возник за несколько дней до Итогового турнира в Канкуне, и продолжается он до сих пор. Всё дело в недостроенной инфраструктуре, небезопасных кортах и, по словам теннисисток, ненадлежащем отношении со стороны WTA.

Материалы по теме
«Не чувствую себя безопасно на корте». Соболенко пожаловалась на условия Итогового турнира
«Не чувствую себя безопасно на корте». Соболенко пожаловалась на условия Итогового турнира

Теперь же подобный скандал начал разгораться и в мужском туре. В четверг, 2 ноября, итальянский теннисист Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Париже. Вероятно, всему виной стало некорректное расписание: ещё вчера спортсмен играл матч второго круга в полтретьего ночи, а сегодня ему необходимо было выйти на следующую игру в 16:00 по французскому времени.

Вчерашний матч Синнера стоял в расписании шестым, самым последним запуском на центральном корте Берси. До Янника на арене прошли два трёхсетовика длиной в 3 и 3,5 часа, а также три двухсетовых матча, самый быстрый из которых завершился за 1 час 25 минут. В результате на корт итальянец вышел только в полпервого ночи.

На пресс-конференции после ночной победы над американцем Маккензи Макдональдом (6:7, 7:5, 6:1) Синнер прокомментировал неудобное расписание.

«Нелегко выходить на корт после полуночи, это уже очень поздно. Теперь мне нужно попытаться выспаться и восстановиться. Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра».

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Fred Lee/Getty Images

Тренеры Янника не остались в стороне. Австралиец Даррен Кэхилл, входящий в тренерский штаб Синнера, после ночного матча итальянца опубликовал в социальных сетях пост и тегнул ATP. Хоть публичного ответа пока и не получил.

«2:45 ночи. Доволен победой Янника. Только ноль заботы о благополучии игроков в Париже из-за расписания».

Париж. 2-й круг
02 ноября 2023, четверг. 02:30 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		7 6
7 8 		5 1
         
Маккензи Макдональд
42
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд

Сегодня за несколько часов до встречи с Алексом де Минором в третьем круге Синнер снялся с парижского турнира, после чего в социальных сетях объяснил своё решение.

«Я закончил матч почти в три ночи и лёг спать лишь несколько часов спустя. У меня было меньше 12 часов на отдых и подготовку к следующей игре. Я должен принять правильное решение для своего здоровья и организма».

Материалы по теме
«Это лучше, чем секс». Сафин обожал парижский «Мастерс», он побеждал здесь 3 раза
«Это лучше, чем секс». Сафин обожал парижский «Мастерс», он побеждал здесь 3 раза

Уже двое теннисистов отреагировали на ситуацию вокруг Синнера. Первым в социальных сетях высказался норвежец Каспер Рууд.

«Браво, ATP. Отличный способ помочь одному из лучших игроков в мире восстановиться и подготовиться к следующему матчу после того, как он завершил предыдущий в 2:37 ночи. 14,5 часов на восстановление… ну и шутка».

В комментариях Каспера поддержал швейцарский теннисист Стэн Вавринка. Свой матч первого круга с Домиником Тимом Стэн начал в 23:50 и закончил позже двух часов ночи по парижскому времени.

«Это сумасшествие. Турниру всё равно, а ATP просто подчиняется тому, что хотят организаторы. Каждый раз одна и та же история…».

ATP-1000. Париж-2023. Турнирная сетка

Так или иначе, Синнер отказался от дальнейшей борьбы в Париже и пропустил вперёд де Минора. В четвертьфинале австралиец поборется с Андреем Рублёвым. А Яннику предстоит в этом сезоне сыграть ещё Итоговый в Турине, который пройдёт с 12 по 19 ноября.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android