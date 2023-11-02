«Ноль заботы об игроках». В ATP зреет конфликт после снятия Синнера с «Мастерса» в Париже

Этой осенью в женском теннисе случилось несколько конфликтов. Один из них возник за несколько дней до Итогового турнира в Канкуне, и продолжается он до сих пор. Всё дело в недостроенной инфраструктуре, небезопасных кортах и, по словам теннисисток, ненадлежащем отношении со стороны WTA.

Теперь же подобный скандал начал разгораться и в мужском туре. В четверг, 2 ноября, итальянский теннисист Янник Синнер снялся с «Мастерса» в Париже. Вероятно, всему виной стало некорректное расписание: ещё вчера спортсмен играл матч второго круга в полтретьего ночи, а сегодня ему необходимо было выйти на следующую игру в 16:00 по французскому времени.

Вчерашний матч Синнера стоял в расписании шестым, самым последним запуском на центральном корте Берси. До Янника на арене прошли два трёхсетовика длиной в 3 и 3,5 часа, а также три двухсетовых матча, самый быстрый из которых завершился за 1 час 25 минут. В результате на корт итальянец вышел только в полпервого ночи.

На пресс-конференции после ночной победы над американцем Маккензи Макдональдом (6:7, 7:5, 6:1) Синнер прокомментировал неудобное расписание.

«Нелегко выходить на корт после полуночи, это уже очень поздно. Теперь мне нужно попытаться выспаться и восстановиться. Посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра».

Янник Синнер Фото: Fred Lee/Getty Images

Тренеры Янника не остались в стороне. Австралиец Даррен Кэхилл, входящий в тренерский штаб Синнера, после ночного матча итальянца опубликовал в социальных сетях пост и тегнул ATP. Хоть публичного ответа пока и не получил.

«2:45 ночи. Доволен победой Янника. Только ноль заботы о благополучии игроков в Париже из-за расписания».

Сегодня за несколько часов до встречи с Алексом де Минором в третьем круге Синнер снялся с парижского турнира, после чего в социальных сетях объяснил своё решение.

«Я закончил матч почти в три ночи и лёг спать лишь несколько часов спустя. У меня было меньше 12 часов на отдых и подготовку к следующей игре. Я должен принять правильное решение для своего здоровья и организма».

Уже двое теннисистов отреагировали на ситуацию вокруг Синнера. Первым в социальных сетях высказался норвежец Каспер Рууд.

«Браво, ATP. Отличный способ помочь одному из лучших игроков в мире восстановиться и подготовиться к следующему матчу после того, как он завершил предыдущий в 2:37 ночи. 14,5 часов на восстановление… ну и шутка».

В комментариях Каспера поддержал швейцарский теннисист Стэн Вавринка. Свой матч первого круга с Домиником Тимом Стэн начал в 23:50 и закончил позже двух часов ночи по парижскому времени.

«Это сумасшествие. Турниру всё равно, а ATP просто подчиняется тому, что хотят организаторы. Каждый раз одна и та же история…».

Так или иначе, Синнер отказался от дальнейшей борьбы в Париже и пропустил вперёд де Минора. В четвертьфинале австралиец поборется с Андреем Рублёвым. А Яннику предстоит в этом сезоне сыграть ещё Итоговый в Турине, который пройдёт с 12 по 19 ноября.