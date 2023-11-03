«Мастерс» в Париже — 2023: результаты матчей 2 ноября, турнирная сетка

В Париже (Франция) продолжается турнир серии «Мастерс» на харде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 2 ноября.

Теннис. «Мастерс». Результаты матчей 2 ноября

Третий круг

Александр Бублик (Кахастан) — Григор Димитров (Болгария) — 2:6, 2:6.

Карен Хачанов (Россия, 16) — Роман Сафиуллин (Россия, Q) — 4:6, 6:4, 6:2

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 5) — 3:6, 3:6.

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Хуберт Хуркач (Польша, 11) — 4:6, 3:6.

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Александр Зверев (Германия, 10) — 7:6, 6:4.

Янник Синнер (Италия, 4) — Алекс де Минор (Австралия, 13) — отказ Синнера.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 4:6, 7:6, 6:4.

Даниэль Альтмайер (Германия, LD) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 3:6, 2:6.

Соревнования в Париже продлятся до 5 ноября.