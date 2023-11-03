Матч Итогового турнира WTA между Соболенко и Рыбакиной перенесли из-за непогоды

Матч Итогового турнира WTA между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной перенесли из-за непогоды.
Решение по переносу было принято во втором сете встречи Соболенко — Рыбакина при счёте 6:2, 3:5. Игра несколько раз прерывалась из-за дождя и сильного ветра. Матч продолжится завтра, 4 ноября.
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В группе Бакалар лидирует Джессика Пегула, на втором месте Арина Соболенко. Третьей идёт Елена Рыбакина, а замыкает четвёрку Мария Саккари.
По ходу турнира Соболенко обыграла Саккари и проиграла Пегуле, Рыбакина также оказалась сильнее греческой теннисистки, но уступила американке.
Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Его действующей чемпионкой является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.
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