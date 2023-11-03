Матч Итогового турнира WTA между Соболенко и Рыбакиной перенесли из-за непогоды

Матч Итогового турнира WTA между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной перенесли из-за непогоды.

Решение по переносу было принято во втором сете встречи Соболенко — Рыбакина при счёте 6:2, 3:5. Игра несколько раз прерывалась из-за дождя и сильного ветра. Матч продолжится завтра, 4 ноября.

В группе Бакалар лидирует Джессика Пегула, на втором месте Арина Соболенко. Третьей идёт Елена Рыбакина, а замыкает четвёрку Мария Саккари.

По ходу турнира Соболенко обыграла Саккари и проиграла Пегуле, Рыбакина также оказалась сильнее греческой теннисистки, но уступила американке.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Его действующей чемпионкой является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.