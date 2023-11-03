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Матч Итогового турнира WTA между Соболенко и Рыбакиной перенесли из-за непогоды

Матч Итогового турнира WTA между Соболенко и Рыбакиной перенесли из-за непогоды
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Матч Итогового турнира WTA между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной перенесли из-за непогоды.

Решение по переносу было принято во втором сете встречи Соболенко — Рыбакина при счёте 6:2, 3:5. Игра несколько раз прерывалась из-за дождя и сильного ветра. Матч продолжится завтра, 4 ноября.

Итоговый чемпионат WTA (Канкун). Группа Бакалар
03 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Остановлен
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
2 		5
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В группе Бакалар лидирует Джессика Пегула, на втором месте Арина Соболенко. Третьей идёт Елена Рыбакина, а замыкает четвёрку Мария Саккари.

По ходу турнира Соболенко обыграла Саккари и проиграла Пегуле, Рыбакина также оказалась сильнее греческой теннисистки, но уступила американке.

Финал Итогового чемпионата WTA – 2023 запланирован на 5 ноября. Его действующей чемпионкой является француженка Каролин Гарсия, которая в этом году не смогла квалифицироваться на турнир.

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