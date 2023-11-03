Дядя Надаля — о его возвращении на Australian Open: я скажу да

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, ответил на вопрос о возвращении своего племянника на корт после тяжёлой травмы. По словам Тони Надаля, это произойдёт в январе 2024 года на Открытом чемпионате Австралии.

«Я думаю, что Рафа вернётся в Австралию, я скажу да», — заявил Тони Надаль в эфире Radioestadio Noche.

Напомним, Рафаэль Надаль получил травму 18 января 2023 года в матче второго круга Australian Open с американцем Маккензи Макдональдом, но доиграл матч до конца, уступив в трёх сетах со счётом 4:6, 4:6, 5:7. После детального обследования у Надаля было выявлено растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. Экс первая ракетка мира уже приступил к тренировкам и готовится к возвращению, однако официально оно объявлено не было.