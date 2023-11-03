«Я стал похож на знак «стоп». Димитров — о выходе в полуфинал «Мастерса» в Париже

Болгарский теннисист Григор Димитров, 17-я ракетка мира, прокомментировал свой выход в полуфинал «Мастерса» в Париже (Франция). В 1/4 финала спортсмен в трёх сетах обыграл 11-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача, а ранее выбил с турнира Александра Бублика (Казахстан), Даниила Медведева (Россия, 3) и Лоренцо Музетти (Италия).

«Моё тело чувствует себя хорошо, и это наиболее важная вещь. В моей голове всё в порядке. Если я смогу играть так постоянно на протяжении всех матчей, я поставлю себя в положение, позволяющее добиваться большего.

Сегодня не было чего-то необычного. Снова — кардинально противоположный игрок. Каждый день ты должен адаптироваться, и я был способен на это все эти четыре или пять дней.

Я стал похож на знак «стоп». Хуберт определённо загорался на своих подачах. Я знал, чего от него ожидать, но не был уверен, что смогу сделать брейк. После пяти или шести геймов во втором сете я старался что-то предполагать, но все мои догадки были неверными.

Я продолжал оставаться сфокусированным и всегда, когда имел возможность в розыгрыше, пытался что-то сделать. Пять очков создавали большую разницу сегодня», — приводит слова Димитрова пресс-служба ATP.

За выход в финал болгарский теннисист поборется с шестой ракеткой мира из Греции Стефаносом Циципасом.