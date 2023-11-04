«Мастерс» в Париже — 2023: результаты матчей 3 ноября, турнирная сетка

В Париже (Франция) продолжается турнир серии «Мастерс» на харде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 3 ноября.

Теннис. ATP, «Мастерс» в Париже. Результаты матчей 3 ноября

Четвертьфиналы

Хуберт Хуркач (Польша, 11) — Григор Димитров (Болгария) — 1:6, 6:4, 4:6.

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Карен Хачанов (Россия, 16) — 6:3, 6:4.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Алекс де Минор (Австралия, 13) — Андрей Рублёв (Россия, 5) — 6:4, 3:6, 1:6.

Соревнования в Париже продлятся до 5 ноября.

В прошлом году турнир выиграл датский теннисист Хольгер Руне. Серб Новак Джокович побеждал на «Мастерсе» в Париже шесть раз — в 2009, 2013, 2014, 2015, 2019 и 2021 годах.