Ига Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Ариной Соболенко в полуфинале WTA Finals

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Ариной Соболенко (Беларусь) в полуфинале Итогового чемпионата WTA — 2023.

«Посмотрим, какие будут погодные условия. Против Арины никогда не бывает легко. Я сделаю всё возможное, сосредоточусь на себе и на том, что хочу сделать на корте. Обычно наши матчи получаются интересными и очень напряжёнными как психологически, так и физически. Я просто буду готова ко всему, посмотрим, какой будет ветер и что будет происходить на корте. В этот раз я буду использовать свой опыт участия в Итоговых турнирах. В прошлом году, когда я вышла из своей группы, было ощущение, что я уже почти выиграла турнир, и я очень гордилась, что вышла из группы. В этом году я чувствую, что всё только начинается. Так что всё немного по-другому, и я, конечно, извлекла урок. Условия здесь настолько сложные, что нужно принимать во внимание и это. Я подготовлюсь тактически. Мы знаем, на что способны. Мы понимаем, в каком ключе пройдёт матч. Но мы также должны придумать что-то новое, ведь мы столько раз играли друг с другом. Так что посмотрим», ‒ приводит слова Свёнтек на пресс-конференции Cancun Press.

Начало полуфинального матча между Ариной Соболенко и Игой Свёнтек запланировано на воскресенье, 2:30 мск.