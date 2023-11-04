Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Ариной Соболенко в полуфинале WTA Finals

Ига Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Ариной Соболенко в полуфинале WTA Finals
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Ариной Соболенко (Беларусь) в полуфинале Итогового чемпионата WTA — 2023.

«Посмотрим, какие будут погодные условия. Против Арины никогда не бывает легко. Я сделаю всё возможное, сосредоточусь на себе и на том, что хочу сделать на корте. Обычно наши матчи получаются интересными и очень напряжёнными как психологически, так и физически. Я просто буду готова ко всему, посмотрим, какой будет ветер и что будет происходить на корте. В этот раз я буду использовать свой опыт участия в Итоговых турнирах. В прошлом году, когда я вышла из своей группы, было ощущение, что я уже почти выиграла турнир, и я очень гордилась, что вышла из группы. В этом году я чувствую, что всё только начинается. Так что всё немного по-другому, и я, конечно, извлекла урок. Условия здесь настолько сложные, что нужно принимать во внимание и это. Я подготовлюсь тактически. Мы знаем, на что способны. Мы понимаем, в каком ключе пройдёт матч. Но мы также должны придумать что-то новое, ведь мы столько раз играли друг с другом. Так что посмотрим», ‒ приводит слова Свёнтек на пресс-конференции Cancun Press.

Начало полуфинального матча между Ариной Соболенко и Игой Свёнтек запланировано на воскресенье, 2:30 мск.

Материалы по теме
Гауфф вышла в 1/2 с 17 двойными, Свёнтек попала на Соболенко, матч Звонарёвой сорвал дождь
Гауфф вышла в 1/2 с 17 двойными, Свёнтек попала на Соболенко, матч Звонарёвой сорвал дождь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android