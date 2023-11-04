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Навратилова назвала деталь, которая способна помочь Свёнтек обыграть Соболенко на Итоговом

Навратилова назвала деталь, которая способна помочь Свёнтек обыграть Соболенко на Итоговом
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась ожиданиями от предстоящей битвы белоруски Арины Соболенко с полькой Игой Свёнтек в полуфинале Итогового чемпионата WTA – 2023.

«Если вдуматься, невероятно, но это идеальный финал, за исключением того факта, что это всё-таки полуфинал. В итоге, кто же лучше справится с давлением, когда так много всего навалилось? Арина была «амазонкой» в последние два дня, но, я думаю, что шансы 50/50.

С мощными ударами Соболенко будет легче справляться из-за ветра. В целом ветер благоприятствует Свёнтек. Благодаря своему вращению она способна справляться с этими порывами ветра – в её игре здесь гораздо меньше переменных», — приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

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