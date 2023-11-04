Григор Димитров стал первым финалистом парижского «Мастерса», обыграв Циципаса

Болгарский теннисист Григор Димитров, занимающий 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс», проходящего в Париже. В полуфинальном поединке болгарин обыграл грека Стефаноса Циципаса (шестая ракетка мира) со счётом 6:3, 6:7(1:7), 7:6 (7:3).
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В матче, длившемся 2 часа 32 минуты, Димитров шесть раз подал навылет, а его соперник сделал 12 эйсов. Также Циципас допустил меньше двойных ошибок, всего одну против двух у болгарского спортсмена. Однако невынужденных ошибок грек допустил больше, их 13 против 10 у Димитрова.
Соперник Димитрова по финалу парижского «Мастерса» определится в поединке первой ракетки мира Новака Джоковича (Сербия) и россиянина Андрея Рублёва, занимающего пятую строчку в рейтинге ATP.
- 4 ноября 2023
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