Андрей Чесноков — о Джоковиче: в третьем сете он сделал что-то невероятное

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков высказался о полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Париже, в котором сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.

«Какой же живучий Джокович, он еле дышал. С самого начала турнира он играл тяжёлые матчи, и сегодня ему тоже было нелегко. Когда Рублёв отрывался на своей подаче, то Джокович предпочитал отдыхать, на своей он отрабатывал по полной, а в третьем сете он сделал что-то невероятное. Сейчас у Джоковича нет той свежести, когда он просто летал по корту, он делал невынужденные ошибки», — цитирует Чеснокова ТАСС.

В финале парижского «Мастерса» сербский теннисист, занимающий первое место в рейтинге ATP, сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.