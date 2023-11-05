Итоговый чемпионат WTA — 2023: результаты матчей седьмого игрового дня

Сегодня, 5 ноября, должны были состояться оба полуфинала в рамках Итогового чемпионата WTA. Один матч был доигран, а другой был остановлен и перенесён на завтра из-за дождя. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

В первом матче дня сошлись американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула. Победу одержала Пегула со счётом 6:2, 6:1 и вышла в финал турнира.

Вторым матчем дня была игра между полькой Игой Свёнтек и белоруской Ариной Соболенко, который был прерван из-за дождя в начале первого сета. Игра перенесена на завтра, где девушки продолжат со счёта 2:1 по геймам в пользу Свёнтек.

Таким образом, финал мексиканского турнира, проходящего в Канкуне, будет сыгран не в понедельник, а во вторник.