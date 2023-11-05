Итоговый чемпионат WTA — 2023: результаты матчей седьмого игрового дня
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Сегодня, 5 ноября, должны были состояться оба полуфинала в рамках Итогового чемпионата WTA. Один матч был доигран, а другой был остановлен и перенесён на завтра из-за дождя. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
В первом матче дня сошлись американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула. Победу одержала Пегула со счётом 6:2, 6:1 и вышла в финал турнира.
Итоговый чемпионат WTA (Канкун). 1/2 финала
05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Кори Гауфф
К. Гауфф
Вторым матчем дня была игра между полькой Игой Свёнтек и белоруской Ариной Соболенко, который был прерван из-за дождя в начале первого сета. Игра перенесена на завтра, где девушки продолжат со счёта 2:1 по геймам в пользу Свёнтек.
Итоговый чемпионат WTA (Канкун). 1/2 финала
06 ноября 2023, понедельник. 00:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Остановлен
0 : 0
|1
|2
|3
|
|
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Таким образом, финал мексиканского турнира, проходящего в Канкуне, будет сыгран не в понедельник, а во вторник.
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