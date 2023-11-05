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«Мастерс» в Париже-2023: во сколько начнётся финал между Джоковичем и Димитровым

Сегодня, 5 ноября, состоится финал турнира серии «Мастерс» в Париже, в котором столкнутся серб Новак Джокович (первая ракетка мира) и болгарин Григор Димитров (17-я ракетка мира).

Теннис. ATP, «Мастерс» в Париже. Финал

Новак Джокович (Сербия) — Григор Димитров (Болгария) — начало матча приблизительно в 17:00 мск.

На своём пути к финалу Джококич обыграл аргентинца Томаса Этчеверри, представителя Нидерландов Таллона Грикспора, датчанина Хольгера Руне и россиянина Андрея Рублёва.

В свою очередь, Димитров оказался сильнее итальянца Лоренцо Музетти, россиянина Даниила Медведева, представителя Казахстана Александра Бублика, поляка Хуберта Хуркача и грека Стефаноса Циципаса.

У Новака и Григора было 12 очных встреч, в 11 из которых сильнее оказывался серб.