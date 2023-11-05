Стефанос Циципас объяснил, почему в топе мирового тенниса много игроков с русскими корнями

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира, грек Стефанос Циципас поделился мыслями о том, почему среди топовых мировых теннисистов так много игроков с русскими корнями.

Если взять восемь игроков, которые квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP — 2023, то половина из них либо россияне — Даниил Медведев и Андрей Рублёв — либо имеют русские корни — это Александр Зверев (оба родителя переехали в Германию из СССР в 1991 году) и сам Циципас (сын бывшей советской теннисистки Юлии Сальниковой).

«Наверное, дело в дисциплине. Кто я такой, чтобы знать, что происходило в Советском Союзе? Но я вам кое-что скажу – эти люди прошли тяжёлые испытания, и я вижу это по своей маме. Жизнь была непростой, ей пришлось бороться. Это закаляет характер, укрепляет внутренний стержень. Они сильные, дисциплинированные и готовые на жертвы ради достижения своих целей. Думаю, в какой-то степени это передалось и их детям. По крайней мере у меня это с детства было частью воспитания», — сказал Циципас на пресс-конференции после вылета с «Мастерса» в Париже в полуфинале.