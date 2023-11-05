Джокович — Димитрову: мы ветераны тура сейчас. Поколение 30+

Сербский теннисист Новак Джокович, первая ракетка мира, обратился к своему сопернику по финалу «Мастерса» в Париже (Франция) 17-й ракетке мира из Болгарии Григору Димитрову после своей победы на турнире, пошутив об их возрасте.

«Всегда приятно разделить корт с тобой. Мы возвращаемся на долгие годы назад. Мы своего рода ветераны тура сейчас. Next Gen («Следующее поколение». — Прим. «Чемпионата») или как они это называют. Поколение 30+.

Григор, прости за сегодняшний результат. Проигрывать в финале никогда не бывает легко. Хочу призвать тебя оставаться стойким и продолжать идти вперёд. Ты показал одну из лучших игр, которую я видел на этой неделе и в последние три месяца. Продолжай!» — сказал Джокович в речи на церемонии награждения.