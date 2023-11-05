Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Мастерс в Париже — 2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Новак Джокович обыграл в финале Григора Димитрова

Джокович в 7-й раз взял «Мастерс» в Париже. И почти наверняка останется 1-м по итогам года
Александр Насонов
«Мастерс» в Париже-2023
Аудио-версия:
Комментарии
Новак выиграл 18-й матч подряд и завоевал 97-й титул в карьере.

В воскресенье, 5 ноября, на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) состоялся финальный матч. Участниками решающей игры стали 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Новак Джокович и бывший третий, а ныне 17-й номер рейтинга ATP Григор Димитров, который довольно неожиданно проделал весь путь по турнирной сетке, хотя даже не был сеяным.

36-летний Джокович в полуфинале одержал волевую победу над Андреем Рублёвым (5), победив со счётом 5:7, 7:6, 7:5, а 32-летний Димитров в не менее тяжёлом матче сумел дожать Стефаноса Циципаса (7), несмотря на то что тот на пять лет моложе. Болгарин выиграл встречу со счётом 6:3, 6:7, 7:6.

Материалы по теме
Роковая двойная ошибка Рублёва на матчболе. Трёхчасовая битва осталась за Джоковичем
Роковая двойная ошибка Рублёва на матчболе. Трёхчасовая битва осталась за Джоковичем

Для Джоковича, пребывавшего на серии из 17 побед, этот финал стал седьмым в сезоне и аж 137-м в карьере. В предыдущих 136 решающих матчах он одержал 96 побед и потерпел 40 поражений. В этом сезоне у Новака был лишь один проигранный финал: незабываемый Уимблдон с Карлосом Алькарасом. А в остальных пяти случаях он не уходил с корта без главного приза.

Материалы по теме
Конец эпохи! Алькарас сломил Джоковича в финале Уимблдона, лишив его календарного «Шлема»
Конец эпохи! Алькарас сломил Джоковича в финале Уимблдона, лишив его календарного «Шлема»

Димитров же лишь в 17-й раз в карьере вышел в финал. В предыдущих решающих встречах на его счету было восемь побед и столько же поражений. Все основные успехи болгарского теннисиста пришлись на середину десятых годов. Пик карьеры Григора — вторая половина сезона-2017, когда он выиграл «Мастерс» в Цинциннати (и до сегодняшней игры это был единственный его финал на турнирах соответствующей категории), а три месяца спустя — и Итоговый.

После этого — как отрезало. В феврале 2018-го Димитров дошёл до финала в Роттердаме. А следующее появление болгарина в титульном поединке состоялось уже в мае этого года, когда он проиграл Николасу Харри на грунте в Женеве.

Григор Димитров празднует победу над Стефаносом Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Париже-2023

Григор Димитров празднует победу над Стефаносом Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Париже-2023

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Джокович ранее шесть раз выигрывал «Мастерс» в Париже, в том числе с 2013 по 2015 год — трижды подряд. А в прошлом сезоне дошёл до финала, где сенсационно уступил 19-летнему на тот момент Хольгеру Руне, одержавшему волевую победу. В отчётном противостоянии с Димитровым Джокович также считался явным фаворитом, несмотря на то что выступал не совсем здоровым.

«Я борюсь с довольно сложным кишечным вирусом, из-за которого ужасно чувствовал себя последние три дня. Однако мне как-то удалось находить в себе силы на волне адреналина. Я не сдаюсь, борюсь и верю, что могу отыграться. В полуфинале это произошло снова, и я надеюсь, что у меня получится и в финале», — приводит слова Новака пресс-служба ATP.

Материалы по теме
Медведев, Рублёв, Джокович. Все участники Итогового турнира ATP — 2023
Истории
Медведев, Рублёв, Джокович. Все участники Итогового турнира ATP — 2023

В пользу Джоковича говорил и счёт личных встреч с Димитровым: 11-1! При этом единственную победу болгарин одержал на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде в 2013-м, то есть десять с лишним лет назад. С тех пор серб выиграл у него девять матчей подряд на всех возможных типах кортов: на грунте, на траве, на открытом харде и на харде в зале. Встречались они и в Париже, причём дважды: 4:6, 6:2, 6:3 в 1/8 финала в 2016 году и 7:6 (7:5), 6:4 в полуфинале в 2019-м — в пользу понятное дело кого.

Новак Джокович на «Мастерсе» в Париже-2023

Новак Джокович на «Мастерсе» в Париже-2023

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В первых геймах соперники пытались зацепиться за чужую подачу, но до брейк-пойнтов не добирались. В четвёртом гейме Джокович оказался в неприятной ситуации, получив 0:30 на подаче, но выиграл следующие четыре очка, проводя атаки и пользуясь ошибками Димитрова, — 2:2. А в шестом гейме серб впервые в матче под ноль взял свою подачу (соперник также не мог похвастаться подобным), закончив эйсом, — 3:3.

В седьмом гейме Новак заработал брейк-пойнт и сразу же реализовал его — Григор продолжал ошибаться. После этого Джоковичу уже не составило особого труда довести дело до победы в сете. Он вновь подал под ноль, затем позволил Димитрову взять свой гейм, после чего, порадовав публику несколькими долгими розыгрышами, забрал партию со второго сетбола — 6:4 за 52 минуты. В целом можно констатировать, что болгарина подвело слишком большое количество невынужденных ошибок: 19 против 10 у соперника.

Второй сет также развивался по традиционному сценарию: никаких брейк-пойнтов. Борьба завязалась лишь в пятом гейме, где Димитров после 30:0 на своей подаче снова стал ошибаться, подарил оппоненту брейк-пойнт, которым тот и воспользовался. После этого Джокович подтвердил преимущество, под ноль забрав свой гейм — 4:2. Григор продолжал ошибаться, а Новаку только того и надо было.

На этом дело фактически было сделано. В седьмом гейме Джокович упустил брейк-пойнт, допустив несколько ошибок подряд, но это было не так критично, поскольку Димитров так и не сумел взять его подачу. О чём говорить, если за весь матч у него не было ни одного брейк-пойнта. Новак же в девятом гейме заработал матчбол на приёме — и в следующем розыгрыше после долгого обмена и очередной ошибки Григора всё было кончено.

Окончательный счёт — 6:4, 6:3 в пользу Джоковича. Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.

Париж. Финал
05 ноября 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Григор Димитров
17
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Вот так Новак Джокович, продливший победную серию до 18 матчей, в седьмой раз в карьере выиграл «Мастерс» в Париже. Всего же у него теперь 40 титулов данной категории — и 97 трофеев всего на уровне ATP.

С начала «Ролан Гаррос» Джокович выиграл 31 встречу и проиграл лишь одну, а именно тот самый финал Уимблдона с Алькарасом. А на харде у него в этом сезоне 33-1. Единственное поражение нанёс ему Даниил Медведев в полуфинале Дубая.

Кроме того, серб почти наверняка останется первой ракеткой мира по итогам сезона. Топ-теннисистам осталось отыграть лишь Итоговый турнир, где можно заработать 1500 очков. А в лайв-рейтинге разрыв между Новаком и Алькарасом составляет 1490 очков. И если возможный титул Карлоса мало кого удивит, то в то, что Джокович проиграет все три матча в группе, как-то вообще не верится.

Что касается Димитрова, то он благодаря успешному выступлению на «Мастерсе» с 17-го места в мировой классификации поднимется на 14-е.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android