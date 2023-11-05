Джокович в 7-й раз взял «Мастерс» в Париже. И почти наверняка останется 1-м по итогам года

В воскресенье, 5 ноября, на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция) состоялся финальный матч. Участниками решающей игры стали 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Новак Джокович и бывший третий, а ныне 17-й номер рейтинга ATP Григор Димитров, который довольно неожиданно проделал весь путь по турнирной сетке, хотя даже не был сеяным.

36-летний Джокович в полуфинале одержал волевую победу над Андреем Рублёвым (5), победив со счётом 5:7, 7:6, 7:5, а 32-летний Димитров в не менее тяжёлом матче сумел дожать Стефаноса Циципаса (7), несмотря на то что тот на пять лет моложе. Болгарин выиграл встречу со счётом 6:3, 6:7, 7:6.

Для Джоковича, пребывавшего на серии из 17 побед, этот финал стал седьмым в сезоне и аж 137-м в карьере. В предыдущих 136 решающих матчах он одержал 96 побед и потерпел 40 поражений. В этом сезоне у Новака был лишь один проигранный финал: незабываемый Уимблдон с Карлосом Алькарасом. А в остальных пяти случаях он не уходил с корта без главного приза.

Димитров же лишь в 17-й раз в карьере вышел в финал. В предыдущих решающих встречах на его счету было восемь побед и столько же поражений. Все основные успехи болгарского теннисиста пришлись на середину десятых годов. Пик карьеры Григора — вторая половина сезона-2017, когда он выиграл «Мастерс» в Цинциннати (и до сегодняшней игры это был единственный его финал на турнирах соответствующей категории), а три месяца спустя — и Итоговый.

После этого — как отрезало. В феврале 2018-го Димитров дошёл до финала в Роттердаме. А следующее появление болгарина в титульном поединке состоялось уже в мае этого года, когда он проиграл Николасу Харри на грунте в Женеве.

Григор Димитров празднует победу над Стефаносом Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Париже-2023 Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Джокович ранее шесть раз выигрывал «Мастерс» в Париже, в том числе с 2013 по 2015 год — трижды подряд. А в прошлом сезоне дошёл до финала, где сенсационно уступил 19-летнему на тот момент Хольгеру Руне, одержавшему волевую победу. В отчётном противостоянии с Димитровым Джокович также считался явным фаворитом, несмотря на то что выступал не совсем здоровым.

«Я борюсь с довольно сложным кишечным вирусом, из-за которого ужасно чувствовал себя последние три дня. Однако мне как-то удалось находить в себе силы на волне адреналина. Я не сдаюсь, борюсь и верю, что могу отыграться. В полуфинале это произошло снова, и я надеюсь, что у меня получится и в финале», — приводит слова Новака пресс-служба ATP.

В пользу Джоковича говорил и счёт личных встреч с Димитровым: 11-1! При этом единственную победу болгарин одержал на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде в 2013-м, то есть десять с лишним лет назад. С тех пор серб выиграл у него девять матчей подряд на всех возможных типах кортов: на грунте, на траве, на открытом харде и на харде в зале. Встречались они и в Париже, причём дважды: 4:6, 6:2, 6:3 в 1/8 финала в 2016 году и 7:6 (7:5), 6:4 в полуфинале в 2019-м — в пользу понятное дело кого.

Новак Джокович на «Мастерсе» в Париже-2023 Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В первых геймах соперники пытались зацепиться за чужую подачу, но до брейк-пойнтов не добирались. В четвёртом гейме Джокович оказался в неприятной ситуации, получив 0:30 на подаче, но выиграл следующие четыре очка, проводя атаки и пользуясь ошибками Димитрова, — 2:2. А в шестом гейме серб впервые в матче под ноль взял свою подачу (соперник также не мог похвастаться подобным), закончив эйсом, — 3:3.

В седьмом гейме Новак заработал брейк-пойнт и сразу же реализовал его — Григор продолжал ошибаться. После этого Джоковичу уже не составило особого труда довести дело до победы в сете. Он вновь подал под ноль, затем позволил Димитрову взять свой гейм, после чего, порадовав публику несколькими долгими розыгрышами, забрал партию со второго сетбола — 6:4 за 52 минуты. В целом можно констатировать, что болгарина подвело слишком большое количество невынужденных ошибок: 19 против 10 у соперника.

Второй сет также развивался по традиционному сценарию: никаких брейк-пойнтов. Борьба завязалась лишь в пятом гейме, где Димитров после 30:0 на своей подаче снова стал ошибаться, подарил оппоненту брейк-пойнт, которым тот и воспользовался. После этого Джокович подтвердил преимущество, под ноль забрав свой гейм — 4:2. Григор продолжал ошибаться, а Новаку только того и надо было.

На этом дело фактически было сделано. В седьмом гейме Джокович упустил брейк-пойнт, допустив несколько ошибок подряд, но это было не так критично, поскольку Димитров так и не сумел взять его подачу. О чём говорить, если за весь матч у него не было ни одного брейк-пойнта. Новак же в девятом гейме заработал матчбол на приёме — и в следующем розыгрыше после долгого обмена и очередной ошибки Григора всё было кончено.

Окончательный счёт — 6:4, 6:3 в пользу Джоковича. Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут.

Вот так Новак Джокович, продливший победную серию до 18 матчей, в седьмой раз в карьере выиграл «Мастерс» в Париже. Всего же у него теперь 40 титулов данной категории — и 97 трофеев всего на уровне ATP.

С начала «Ролан Гаррос» Джокович выиграл 31 встречу и проиграл лишь одну, а именно тот самый финал Уимблдона с Алькарасом. А на харде у него в этом сезоне 33-1. Единственное поражение нанёс ему Даниил Медведев в полуфинале Дубая.

Кроме того, серб почти наверняка останется первой ракеткой мира по итогам сезона. Топ-теннисистам осталось отыграть лишь Итоговый турнир, где можно заработать 1500 очков. А в лайв-рейтинге разрыв между Новаком и Алькарасом составляет 1490 очков. И если возможный титул Карлоса мало кого удивит, то в то, что Джокович проиграет все три матча в группе, как-то вообще не верится.

Что касается Димитрова, то он благодаря успешному выступлению на «Мастерсе» с 17-го места в мировой классификации поднимется на 14-е.