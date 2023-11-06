Димитров объяснил, почему заплакал после поражения от Джоковича в финале турнира в Париже

17-я ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров ответил на вопрос, почему заплакал после поражения в матче с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем в финале турнира в Париже. Встреча продлилась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

«Думаю, эмоции сложно объяснить. Ты просто этого хочешь. Знаете, тяжело, когда это не происходит. Только я знаю, в каком-то смысле, не испытывая жалости к себе, через что мне пришлось пройти за последние месяцы на корте и за его пределами», — приводит слова Димитрова Daily Express.

Напомним, Джокович завоевал свой 97-й титул в карьере и шестой в текущем сезоне. Также это чемпионство стало для сербского теннисиста 40-й победой на «Мастерсах» в карьере.