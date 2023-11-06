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«Это только начало!» Арина Соболенко подвела итоги сезона-2023

«Это только начало!» Арина Соболенко подвела итоги сезона-2023
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Чемпионка Australian Open – 2023, первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко подвела итоги сезона-2023.

Напомним, в сезоне-2023 Соболенко впервые выиграла титул на турнире «Большого шлема» (Australian Open) и дебютировала на первой строчке рейтинга WTA. Попутно Арина завоевала титулы на турнирах в Аделаиде и Мадриде. Белоруска останется лидером рейтинга по итогам сезона, если полька Ига Свёнтек не выиграет Итоговый чемпионат WTA.

«Этот сезон был полон ярких моментов! Знаю, что могла бы лучше выступить на Итоговом турнире WTA, но что есть, то есть! В следующий раз сыграю лучше! Хочу поблагодарить своих болельщиков, вы потрясающие! Люблю вас всех.

Огромное спасибо моей команде за всё, что вы для меня делаете! Я по-настоящему счастлива, что вы все рядом со мной! И это ещё не всё! Для нас это только начало.

Пора отключиться, восстановиться и подготовиться к новой предсезонке!» — написала Соболенко в своих социальных сетях.

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