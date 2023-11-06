Мучения теннисисток подходят к концу. Почему этот Итоговый WTA в Канкуне стал худшим

Проблемы с Итоговым чемпионатом WTA 2023 года начались задолго до его старта. Во-первых, непозволительно долго не могли определиться с местом проведения турнира. Если аналогичный мужской турнир после долгих лет проведения в Лондоне спокойно переехал в Турин и все теннисисты заранее знают, что в конце сезона восьмёрка лучших отправится именно туда, то в женском туре информация о Канкуне в качестве локации для Итогового появилась только в начале сентября – меньше чем за два месяца до соревнований! Очевидно, организаторы получили подтверждение в те же сроки, поэтому на подготовку к турниру у них тоже было очень мало времени. Отсюда логически вытекает «во-вторых» – корты оказались далеки от идеала и попросту не соответствовали уровню такого чемпионата. Всё-таки Итоговый турнир считается пятым по значимости в теннисе после четырёх «Шлемов», и к тому же сюда приезжают лишь лучшие игроки сезона, так что условия должны быть как минимум комфортными и не вызывать жалоб участниц. В-третьих, в Канкуне в это время отвратительная погода (особенно для тенниса), что в принципе достаточно типично для региона в это время года – странно, что организаторы и это не учли.

Эхо исчезновения Пэн Шуай

При этом непонятно, почему нельзя было вообще избежать всей этой головной боли и проблем и вернуться к проведению Итогового чемпионата в Шэньчжэне. Договор с этим городом изначально был заключён на 10-летний срок, и сейчас вроде бы ничто не мешает играть в Китае. По крайней мере ещё весной, в середине апреля, WTA объявила о возвращении своих турниров в Поднебесную. Напомним, изначально соревнований там не было из-за пандемии, но в 2021-м нашлась и другая весомая причина – бывшая китайская теннисистка Пэн Шуай пропала с радаров после сообщения о домогательствах к ней со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Затем от неё вроде бы начали появляться какие-то сообщения, но напрямую на связь с WTA Шуай так и не вышла. В качестве меры воздействия на Китай и в знак протеста организация объявила о выводе своего бизнеса из страны, но это ничего не изменило, и в итоге через полтора года WTA фактически признала своё поражение.

Кстати, вот так выглядело заявление главы организации Стива Саймона, сделанное этой весной. «Сейчас мы убеждены, что требования, которые выдвинули, не будут выполнены. И поэтому не имеет смысла придерживаться той же стратегии, нам нужен другой подход. Члены организации считают, что настало время возобновить работу в Китае, потому что мы продолжим оказывать положительное влияние, как это было на протяжении последних 20 лет, и в то же время проследим, чтобы Пэн не была забыта, и, вернувшись, добьёмся определённого прогресса. Это решение никак не связано с контрактом на проведение Итогового турнира. Да, это пойдёт на пользу нашему бюджету, но решение принималось не на этом основании». Также Саймон отметил, что близкие к Пэн Шуай люди заверили, что она в безопасности и живёт со своей семьёй в Пекине. Не то чтобы такие заявления что-то доказывали, но, очевидно, WTA переоценила свои рычаги воздействия на Китай.

Почему не выбрали Саудовскую Аравию или Чехию

Но вернёмся к Итоговому турниру. Странность ситуации в том, что осенью в Китае прошли все основные соревнования, включая WTA-1000 в Пекине, и даже так называемый малый Итоговый состоялся в Чжухае – а вот про Шэньчжэнь как будто забыли, хотя возвращение туда выглядело наиболее логичным вариантом (да и Саймон, как видите, упоминал про этот контракт). Однако без каких-либо объяснений WTA занималась поиском другого места для битвы восьмёрки лучших. Сначала вроде бы склонялись к Саудовской Аравии, что вызвало неоднозначную реакцию теннисной общественности, но в итоге выбор пал на Канкун. Кстати, саудовцы без тенниса всё же не остались – в Джедде, городе на берегу Красного моря, в конце ноября – начале декабря состоится Next Gen ATP Finals, где выступают лучшие из молодых игроков мужского тура. Ранее турнир проводился в Милане. А ещё они раздумывают о покупке лицензии на «Мастерс», да и Итоговый турнир WTA в будущем, по слухам, всё-таки может переехать в эту страну.

Словом, выбор у WTA был. Даже если вариант с Шэньчжэнем по каким-то причинам отпал, можно было отправить Итоговый на Ближний Восток. Плюс ещё появлялась опция с Остравой, но там тоже не срослось – в основном из-за позиции чешских властей, в начале лета запретивших въезд российских и белорусских спортсменов в страну. Правда, потом они вроде бы пошли на компромисс, но, возможно, WTA это всё равно смутило. В итоге была выбрана опция, максимально нейтральная с политической точки зрения, но ужасная с организационной. За неделю проведения турнира было около 15 (!) пауз из-за дождей, которые нередко сопровождались ураганным ветром. Построенные наспех корты были готовы буквально накануне турнира, и теннисистки, в том числе Арина Соболенко и Елена Рыбакина, жаловались, что даже потренироваться на них не успели – а ещё что они банально некачественные.

Испорченный праздник тенниса

В итоге на этом турнире было тяжело играть, его было тяжело смотреть (даже по ТВ-картинке – а представьте, каково тем, кто ходил на трибуны в такую погоду, чтобы увидеть 15-20 минут тенниса и потом где-то прятаться от ливня на протяжении долгих часов), на нём было тяжело работать (опять-таки в первую очередь тем журналистам, которые прилетели в Канкун). То, что должно быть большим праздником тенниса, подводить черту под длинным сезоном, вместо этого получилось полным провалом.

Погодные условия Фото: Artur Widak/Getty Images

Кстати, перенос обоих финалов – в одиночном и парном разрядах – на понедельник ещё и создал серьёзную проблему в виде наложения на Кубок Билли Джин Кинг. Бывший Кубок Федерации стартует уже завтра, 7 ноября, и пройдёт в Севилье – то есть финалисткам, которые заявлены за свои сборные, нужно максимально быстро после матча отправляться в аэропорт и совершать перелёт через Атлантику (если ещё есть билеты, ведь взять их заранее на эту дату, когда изначально турнир должен был закончиться на день раньше, было нельзя). С такой проблемой столкнутся австралийка Эллен Перес и немка Лаура Зигемунд, напарница Веры Звонарёвой. При этом если Германия стартует в Кубке только 9 ноября, то Австралия проведёт свой первый матч уже завтра, причём начнёт в 10 утра – то есть Перес просто физически не успеет в сборную, и играть пару придётся без неё.

Понятно, что на погоду в Канкуне повлиять невозможно, а о строительстве раздвижной крыши в такие сроки и речи быть не могло – но вопрос здесь в первую очередь к WTA. Нужно думать в первую очередь об удобстве игроков, выбирая место для Итогового турнира, и принимать решение заранее, а не в последний момент.