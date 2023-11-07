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Звонарёва стала первой с 2014 года теннисисткой-мамой, выигравшей парный Итоговый турнир

Звонарёва стала первой с 2014 года теннисисткой-мамой, выигравшей парный Итоговый турнир
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, 39-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва первой с 2014 года выиграла Итоговый турнир WTA в парном разряде после того, как стала мамой.

Напомним, Звонарёва в паре с немкой Лаурой Зигемунд стала чемпионкой парного Итогового турнира WTA – 2023. В финале престижных соревнований Звонарёва и Зигемунд (6) со счётом 6:4, 6:4 обыграли пару Николь Меликар-Мартинес (США)/Эллен Перес (Австралия) (8).

Звонарёва родила дочь Эвелину в 2016 году. Последней теннисисткой, которой удалось выиграть парный Итоговый после рождения ребёнка, была пятикратная чемпионка парных турниров «Большого шлема», представительница Зимбабве Кара Блэк в 2014 году.

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