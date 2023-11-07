Теннисист Петер Гойовчик объявил о завершении карьеры

Бывшая 39-я ракетка мира, победитель турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) 2017 года немецкий теннисист Петер Гойовчик объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсмен заявил на личной странице в социальной сети.

«Моя мечта сбылась, так как я играл против некоторых из лучших игроков мира, таких как Роджер (Федерер — Прим. «Чемпионата») и Рафа (Надаль — Прим. «Чемпионата»), что было невероятным опытом и честью», — написал Петер Гойовчик на своей странице.

Гойовчик является победителем одного турнира ATP и финалистом ещё двух. Его наивысшим достижением на турнирах серии «Большого шлема» является четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису 2021 года, в матче которого Гойовчик уступил Карлосу Алькарасу.