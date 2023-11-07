Призовой фонд Кубка Билли Джин Кинг сравняется с Кубком Дэвиса

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Призовой фонд финальной стадии командного женского турнира — Кубка Билли Джин Кинг — составит $ 9,6 млн, что соответствует фонду Кубка Дэвиса, разыгрываемого среди мужских национальных команд. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на ITF.

Как заявило руководство ITF в понедельник, 6 ноября, победитель командного турнира получит $ 2,4 млн, вице-чемпионы турнира заработают $ 1,44 млн, полуфиналисты — $ 960 тыс., а команды, которые не прошли групповой этап соревнований, получат по $ 480 тыс.

Розыгрыш Кубка Билли Джин Кинг стартует в Севилье (Испания) во вторник, 7 ноября, и продлится до воскресенья, 12 ноября. В финальной стадии турнира примут участие команды Швейцарии, Австралии, Канады, Чехии, Франции, Германии, Италии, Казахстана, Польши, Словении, Испании и США.