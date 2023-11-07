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Тарпищев — о Звонарёвой: играет умно — главное, чтобы здоровье позволяло

Тарпищев — о Звонарёвой: играет умно — главное, чтобы здоровье позволяло
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Веры Звонарёвой в паре с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд в финале Итогового турнира в Канкуне (Мексика).

«Они уже сыгранная пара, выступают стабильно. Раньше был вопрос травм (Звонарёвой. — Прим. «Чемпионата»), но от них удалось избавиться, сейчас есть только большое желание играть. В паре она хорошо соображает, играет умно — главное, чтобы здоровье позволяло. Всё остальное зависит от нервной системы», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, в финале Итогового турнира Звонарёва и Зигемунд обыграли Николь Меликар-Мартинес (США) и Эллен Перес (Австралия) со счётом 6:4, 6:4. Это восьмой совместный титул российской и немецкой теннисистки.

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